Morte Hanna Herasimchyk, svolta nelle indagini: compagno arrestato dopo 6 mesi per omicidio

Svolta nelle indagini sulla morte di Hanna Herasimchyk, la 46enne bielorussa, trovata morta lo scorso 13 giugno nel suo appartamento a Pozzuolo Martesana, nel Milanese. A sei mesi esatti dal ritrovamento del corpo senza vita, i carabinieri del comando provinciale di Milano hanno arrestato per omicidio aggravato il compagno della donna, un 43enne polacco. Il corpo Herasimchyk – ricordano i carabinieri in una nota – presentava “vistose ecchimosi provocate in periodo prossimo alla morte e segni di asfissia meccanica provocata da terzi”. Secondo gli inquirenti è stato il compagno a soffocare la donna, nella notte tra l’11 e il 12 giugno, al culmine di una violenta lite. Poi avrebbe simulato di ritrovare il corpo senza vita solo la mattina del 13 giugno. Durante i sei mesi di indagini, i carabinieri del nucleo investigativo, coordinati dai magistrati del VII dipartimento della procura di Milano, hanno incrociato i dati raccolti da intercettazioni e copie forensi dei telefoni con gli esiti dell’autopsia e con le tracce biologiche trovate sulla scena del crimine, raccogliendo “gravissimi indizi” di colpevolezza a carico del 43enne. Il rapporto tra i due – viene evidenziato nella nota dei carabinieri – sarebbe stato “burrascoso e ormai logoro”, con “frequenti litigi e aggressioni reciproche”. L’ultima, la notte tra l’11 e il 12 giugno, ha portato alla morte di Hanna Herasimchyk. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)