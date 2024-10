MotoGp Giappone, Bagnaia trionfa e tallona Martin nel Mondiale

(Adnkronos) –

Pecco Bagnaia trionfa nel Gp del Giappone e riapre totalmente il Mondiale MotoGp quando mancano 4 gare alla fine della stagione. Il pilota della Ducati, campione del mondo in carica, si impone a Motegi oggi 6 ottobre chiudendo in 42’09”790 e precedendo la Pramac dello spagnolo Jorge Martin, leader iridato. Terzo posto per lo spagnolo Marc Marquez, in sella alla Ducati Gresini. Ai piedi del podio Enea Bastianini, quarto davanti a Franco Morbidelli. Bagnaia, dopo la vittoria nella Sprint di sabato, completa il weekend perfetto e in classifica generale sale a 382 punti, portandosi a sole 10 lunghezze dal primo posto di Martin. Bastianini, terzo con 313 punti, è tallonato da Marquez, quarto a 311. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)