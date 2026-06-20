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MotoGp, oggi prove libere, qualifiche e gara Sprint Gp Repubblica Ceca: orari e dove vederle in tv

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(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp con il Gran Premio della Repubblica Ceca. Oggi, sabato 20 giugno, il Motomondiale ritorna protagonista con le prove libere, le qualifiche e la gara Sprint – in diretta tv e streaming – sul circuito di Brno per la nona gara della stagione. 

Si riparte dal successo di Marc Marquez (100esima vittoria della carriera) e dal disastro Aprilia in Ungheria. Il leader della classifica piloti è sempre Marco Bezzecchi, con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra Jorge Martin (180 vs 160).  

 

La seconda sessione di prove libere, le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca sono in programma oggi, sabato 20 giugno. Le prove libere andranno in scena alle ore 10.10, mentre le qualifiche inizieranno alle 10.50. Per la gara Sprint invece bisognerà aspettare le 15. 

 

Tutti gli appuntamenti del Gran Premio della Repubblica Ceca saranno visibili in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. Le qualifiche e la gara Sprint saranno visibili anche in chiaro su Tv8 e in streaming gratuito sulla piattaforma web di Tv8. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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