MotoGp, oggi si corre in Malesia: orario e dove vedere la gara in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. In Malesia si corre oggi, domenica 3 novembre, il 19esimo Gran Premio del Mondiale, con Bagnaia e Martin a contendersi il titolo piloti. A Pecco, vincitore in Thailandia, servirà un'impresa per recuperare i 17 punti che lo separano dallo spagnolo, al momento in vetta alla classifica. L'appuntamento con il Gp di Malesia è fissato alle 8 ora italiana di oggi, domenica 27 ottobre. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali SkySport e visibile anche in streaming su NOW e sull'app SkyGo.