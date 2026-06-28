MotoGp, oggi si corre in Olanda: orario e dove vedere il Gp di Assen

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista. Oggi, domenica 28 giugno, il Motomondiale va in scena con il Gran Premio d’Olanda, in diretta tv e streaming. Si riparte dopo il successo di Raul Fernandez nella gara sprint di ieri, davanti a Ogura e Di Giannantonio. In pole position c’è Jorge Martin. A caccia di riscatto il leader del Mondiale Marco Bezzecchi, caduto a Brno. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere il Gp di Assen in tv e streaming.
Ecco la griglia di partenza del Gp d’Olanda:
1ª fila
Jorge Martin
Ai Ogura
Marco Bezzecchi
2ª fila
4. Raul Fernandez
5. Francesco Bagnaia
6. Fabio Di Giannantonio
3ª fila
7. Marc Marquez
8. Pedro Acosta
9. F. Quartararo
4ª fila
10. J.Mir
11. E. Bastianini
12. A. Marquez
5ª fila
13. F. Morbidelli
14. D. Moreira
15. B. Binder
6ª fila
16. A. Rins
17. L. Marini
18. J. Miller
7ª fila
19. M. Vinales
20. A. Fernandez
21. C. Crutchlow
8ª fila
22. T. Razgatlioglu
Il Gp di Assen sarà visibile oggi, domenica 28 giugno, in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGp (208) alle 14 e in chiaro su Tv8 (ma in differita, alle 16). La gara sarà visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Tv8.it (sempre in differita).
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