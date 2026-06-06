MotoGp Ungheria, Marquez vince sprint ma Bezzecchi è sempre più leader del Mondiale: ordine di arrivo e classifica piloti

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Marc Marquez vince la sprint del Gp di Ungheria

oggi, sabato 6 giugno, al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine. Scattato davanti a tutti, il campione del mondo in carica ha mantenuto il comando della gara breve dal primo all’ultimo giro, imponendo il proprio ritmo e tagliando il traguardo davanti a Pedro Acosta e a Marco Bezzecchi.

Quarto Raul Fernandez, poi Fermin Aldeguer e Jorge Martin. Giornata difficile per Bagnaia, soltanto nono al traguardo, mentre Di Giannantonio chiude in decima posizione. Grazie al terzo posto, Bezzecchi consolida la leadership del Mondiale piloti: il vantaggio in classifica sale a 20 punti su Martin e a 46 su Di Giannantonio.

Ecco l’ordine di arrivo della gara sprint di oggi in Ungheria:

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Pedro Acosta (KTM)

3. Marco Bezzecchi (Aprilia)

4. Raul Fernandez (Aprilia)

5. Fermin Aldeguer (Ducati)

6. Jorge Martin (Aprilia)

7. Diogo Moreira (Honda)

8. Enea Bastianini (KTM)

9. Francesco Bagnaia (Ducati)

10. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

11. Ai Ogura (Aprilia)

12. Luca Marini (Honda)

13. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

14. Jack Miller (Yamaha)

15. Joan Mir (Honda)

16. Brad Binder (KTM)

17. Fabio Quartararo (Yamaha)

18. Iker Lecuona (Ducati)

19. Maverick Vinales (KTM)

20. Franco Morbidelli (Ducati)

21. Alex Rins (Yamaha)

22. Cal Crutchlow (Honda)

Ecco la classifica piloti aggiornata dopo la sprint del Gp di Ungheria:

1 Marco Bezzecchi – 180 punti

2 Jorge Martin – 160 punti

3 Fabio Di Giannantonio – 134 punti

4 Pedro Acosta – 112 punti

5 Raul Fernandez – 93 punti

6 Ai Ogura – 92 punti

7 Francesco Bagnaia – 83 punti

8 Marc Marquez – 83 punti

9 Alex Marquez – 67 punti

10 Fermin Aldeguer – 64 punti

11 Luca Marini – 46 punti

12 Brad Binder – 42 punti

13 Enea Bastianini – 40 punti

14 Franco Morbidelli – 38 punti

15 Fabio Quartararo – 37 punti

16 Johann Zarco – 34 punti

17 Diogo Moreira – 26 punti

18 Joan Mir – 15 punti

19 Alex Rins – 9 punti

20 Maverick Viñales – 5 punti

21 Augusto Fernandez – 4 punti

22 Toprak Razgatlioglu – 4 punti

23 Jack Miller – 3 punti

24 Iker Lecuona – 0 punti

25 Cal Crutchlow – 0 punti

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