Musetti-Auger-Aliassime: orario, precedenti e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti torna in campo a Miami. Dopo aver battuto il francese Quentin Halys all’esordio nel Masters 1000 in Florida, il tennista toscano affronta oggi, domenica 23 marzo, Felix Auger-Aliassime nel secondo turno del torneo. In palio l’accesso agli ottavi di finale contro uno tra Camilo Ugo Carabelli e Novak Djokovic. Il match tra Musetti e Auger-Aliassime è in programma oggi, domenica 23 marzo, non prima delle ore 17.15. I due si sono affrontati in cinque precedenti, con Musetti che conduce con un parziale di tre vittorie a due. L’ultimo incontro risale alle ultime Olimpiadi di Parigi, quando Musetti si impose, nella finale per il bronzo, 2-1. Musetti-Auger-Aliassime sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e Tennis Tv. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)