Musica, Mirabilandia e Rds insieme per il Fluo party 2024

(Adnkronos) – Il Parco divertimenti più grande d’Italia è pronto per una nuova edizione della serata più ‘fluorescente’ dell’estate: il Fluo Party 2024. L’evento torna a Mirabilandia sabato 31 agosto per un nuovo appuntamento con la musica e l’animazione. Dalle ore 21 prenderà il via la serata che sarà animata dagli speaker e dalla musica di Rds 100% Grandi Successi e che prevederà anche un’apertura speciale del Parco fino a mezzanotte. Filippo Ferraro e Francesco Cadente, rispettivamente voce e dj dell’emittente, faranno ballare tutti i partecipanti con la musica di Rds, lanciando simpatici gadget e regalando momenti di evasione e divertimento. Luci fluorescenti e dj set saranno i protagonisti della festa luminosa e coloratissima. Per non passare inosservati, si consiglia di indossare magliette a tinta unita con colori molto chiari o molto scuri, accessori e make-up fluo. Le speciali luci wood utilizzate durante la serata metteranno in risalto le fluorescenze. All’interno del Parco si potranno acquistare anche bacchette starlight e make-up fluorescenti. L’evento è incluso nel biglietto di ingresso a Mirabilandia e sarà anche un’occasione per godere fino a tarda notte del divertimento delle tante attrazioni e degli spettacoli in programma. Dalle ore 17 sarà attiva una speciale promozione con entrata al Parco con evento incluso. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)