Musumeci: “Mare protagonista in agenda governo, sicurezza patrimonio comune”

(Adnkronos) – “Per la prima volta il mare diventa protagonista nell’agenda di governo. Sul mare intervengono 11 ministeri, il che significa che molto spesso il braccio destro non sa quello che fa il braccio sinistro. La mancanza di una strategia chiara, nel passato, ha determinato una serie di vuoti burocratici assolutamente incompatibili con i tempi dell’imprenditore. Ora abbiamo fissato gli obiettivi, una ventina, nel piano del mare dopo aver ascoltato centinaia di autori pubblici e privati. E abbiamo stabilito il tavolo di coordinamento. Con il recente disegno di legge abbiamo rimosso alcuni ostacoli che si trascinavano da anni. Oggi il mare diventa la straordinaria carta che non è stata mai giocata, pur avendola nel mazzo”. Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e per le politiche del mare, intervistato da Bruno Vespa all’assemblea generale Alis. “E non è soltanto una risorsa economica, come è fin troppo chiaro, ma è anche una strategia nazionale e interna che in un contesto di grave crisi geopolitica diventa assolutamente importante. L’Italia è il primo paese europeo ad essersi dato una norma sulla dimensione sottomarina, che diventerà il tema strategico nei prossimi anni. Abbiamo già una legge sullo spazio, tra qualche mese, votata dal Parlamento, avremo una legge sulla dimensione subacquea – continua – il che significa non soltanto apertura ai militari, che per ovvie ragioni essendo un’area strategica hanno diritto di prelazione soprattutto per controllare quello che passa sui fondali, ma aprire anche ai civili, alla comunità scientifica, alle università, al turismo, all’industria che produce sempre più robotica, più mezzi vettori destinati ad esplorare il la dimensione della subacquea”. E ancora. “La sicurezza è il tema predominante ma, un po’ come la libertà e la democrazia, non è un valore eterno. Va garantita giorno dopo giorno. Confidiamo moltissimo nella nuova commissione europea – ha ribadito Musumeci – perché il tema non può essere affrontato singolarmente da ogni stato ma per l’Europa un patrimonio comune. Abbiamo bisogno che questa commissione europea e questo parlamento europeo affrontino il tema della sicurezza marittima in termini assolutamente di autorevole interlocuzione con le altre potenze. Se dal mare transita l’80% della merce che alimenta il mondo, noi abbiamo il dovere di garantire ad ogni stato il diritto a navigare anche perché se venisse marginalizzato il Mediterraneo, sarebbero conseguenze gravissime, e non soltanto per l’economia del mare”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)