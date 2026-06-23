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Nainggolan ancora nei guai: guida senza patente, passa con il rosso e sfiora una pattuglia della polizia

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Ancora guai con la giustizia per l’ex centrocampista di Roma e Inter Radja Nainggolan. Secondo quanto riportato dai media belgi, l’ex centrocampista di Inter e Roma è stato fermato dalla polizia nella serata di sabato 20 giugno nel territorio di Ranst, alle porte di Anversa, dopo una serie di infrazioni al codice della strada. Tra gli episodi contestati figurerebbero il passaggio con il semaforo rosso e una manovra pericolosa che avrebbe sfiorato una pattuglia della polizia.  

Dagli accertamenti successivi sarebbe inoltre emerso che il 38enne era alla guida senza una patente valida, in quanto già destinatario di un precedente provvedimento di divieto di guida. Il test dell’etilometro al quale è stato sottoposto ha dato esito negativo ma la macchina è stata sequestrata. La vicenda è stata confermata dalla Procura di Anversa. Nainggolan ha dato la propria versione di quanto accaduto tramite le parole del suo legale, Omar Souidi.  

“Non ha deciso di mettersi al volante, nonostante la patente sospesa, per pigrizia o imprudenza. Ha ricevuto una chiamata dalla figlia, che non si sentiva bene e gli chiedeva di portarla in ospedale perché sprovvista di patente. Convinto che avesse bisogno di assistenza medica, è andato a prenderla per portarla in ospedale”. 

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