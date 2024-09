Napoli, 17enne accoltellato nella notte: ipotesi rapina

(Adnkronos) – Un 17enne è in pericolo di vita dopo essere stato accoltellato a Napoli, forse durante un tentativo di rapina. I carabinieri della stazione di Giugliano in Campania (Napoli) sono intervenuti nella notte nel pronto soccorso dell’ospedale locale dove il ragazzo è ricoverato in prognosi riservata. Secondo una ricostruzione ancora tutta da verificare, il giovane sarebbe stato colpito al basso torace. Non è chiaro il luogo dove il giovane è stato ferito. Indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire la dinamica e il luogo dell’accaduto. Ci sarebbe un tentativo di rapina fallito anche dietro il ferimento di un 32enne srilankese avvenuto nella notte a Napoli: l’uomo è stato portato al pronto soccorso del Pellegrini per una ferita al torso. Si è trattato, dai primi accertamenti, di una coltellata. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia Stella, il 32enne sarebbe stato colpito in vico Tessitori. La ferita è lieve e l’uomo non corre pericolo di vita. Indagini sono in corso per chiarire dinamica. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)