Napoli, abusi alla scuola calcio e pedopornografia: arrestato allenatore

Avrebbe abusato di un suo allievo alla scuola calcio: in manette un allenatore 57enne, nella cui abitazione è stato trovato materiale pedopornografico distribuito sul web. La Polizia di Stato ha dato esecuzione all’Ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Napoli, a carico dell’uomo per il reato di violenza sessuale aggravata, di detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico e di pornografia minorile. A seguito della denuncia di una donna per presunti abusi subiti dal figlio, la Squadra Mobile di Napoli, coordinata dalla Sezione violenze di genere e fasce deboli della Procura partenopea, ha svolto complesse attività d’indagine dalle quali sono emersi gravi indizi nei confronti dell’allenatore di una scuola calcio napoletana, accusato di aver commesso gli abusi sessuali ai danni di un suo allievo, minore di 14 anni, all’interno dei locali del centro sportivo frequentato dalla vittima. Durante una perquisizione sono stati sottoposti a sequestro penale tutti i dispositivi dell’indagato dall’analisi dei quali è emerso che l’indagato distribuiva, divulgava e diffondeva, cedendo a terzi, ingenti quantitativi di file di natura pedopornografica di cui era in possesso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)