Napoli, Conte: “Kvara ci sarà. Mercato? Valutiamo opportunità”

(Adnkronos) – Impegno in trasferta per il Napoli. Gli azzurri, a -2 dall’Atalanta capolista, volano a Genova per sfidare i rossoblù nella 17esima giornata di Serie A, con il match in programma sabato 21 dicembre alle 18. Una sfida che potrebbe vedere tra i suoi protagonisti anche Kvicha Kvaratskhelia, infortunatosi contro la Lazio: “Kvaratskhelia ieri ha ripreso ad allenarsi. Oggi l’ho visto molto più sciolto: verrà con noi ed è a disposizione. È un recupero importante”, ha detto Antonio Conte nella conferenza stampa della vigilia. A sostituirlo dal primo minuto ci sarà Neres: “David è cresciuto davvero tanto rispetto a quando è arrivato. È molto più coinvolto nella squadra, in tutto. Ha capito che abbiamo bisogno di calciatori che non siano mai passivi in una fase. Il calcio moderno prevede il coinvolgimento di tutti sia nella fase di possesso che in quella di non possesso. Siamo molto contenti in quei ruoli”. Conte ha commentato anche l’infortunio di Buongiorno: “Per sostituirlo c’è Juan Jesus che è con noi da inizio stagione. È un ragazzo che si è sempre allenato bene e dato sempre grande disponibilità. Ha mostrato grande voglia e di essere attaccato al Napoli. È una sostituzione molto scontata, in quanto parliamo di un centrale sinistro, esperto e che gode della mia fiducia. Sapeva che sarebbe stata la prima scelta in caso di defezione di uno dei due centrali. Farà una grande prestazione, così come tutta la squadra”. Poi sul mercato: “Parlarne è sempre difficile e particolare. Parto da una base: sto lavorando con questo gruppo di calciatori che ha contribuito in maniera importante ad avere 35 punti. Ci sto lavorando da quest’estate. Sono tutti ragazzi entrati dentro la metodologia. Ho massima fiducia in loro, questo deve essere chiaro. A gennaio, dovessero esserci delle opportunità credibili e, il club, decide o ha voglia di cambiare qualcosa…vedremo. Da parte mia c’è massima fiducia in questo gruppo di ragazzi perché so che con loro posso andare in guerra. Ho massima fiducia nel loro operato”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)