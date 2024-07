Napoli, incendio a Fuorigrotta: colonne di fumo nero, evacuata l’università

(Adnkronos) – Colonne di fumo nero nel quartiere Fuorigrotta, zona occidentale di Napoli, dove poco fa c’è stato un incendio, con parte della vegetazione andata a fuoco nei pressi dell’università Monte Sant’Angelo. Il rogo sarebbe stato determinato dalla combustione di alcuni pneumatici stipati in un’area agricola privata, come rivela una nota dell’Arma dei Carabinieri. Al momento non si segnalano feriti e neppure l’interessamento del rogo alle strutture dell’Università Federico II, ma l’ateneo è stato evacuato. Le fiamme non hanno interessato i tralicci dell’alta tensione, sono sotto controllo da parte dei Vigili del Fuoco, i quali hanno richiesto l’intervento aereo per lo spegnimento delle fiamme non altrimenti raggiungibili. Non risultano feriti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)