Nasce la Fondazione Sinner, così Jannik aiuterà bambini e promesse dello sport

(Adnkronos) – Il 28 aprile 2025 verrà ricordato dagli amanti dello sport. È nata oggi la Jannik Sinner Foundation, un’organizzazione senza scopo di lucro per promuovere l’emancipazione dei bambini con lo sport e l’istruzione. “Per me è un onore sostenere i bambini e i giovani atleti – ha spiegato il numero uno del tennis mondiale -lo sport mi ha insegnato lezioni preziose: disciplina, resilienza e il coraggio di rimanere fedele a me stesso. Lezioni che credo valga la pena condividere. Attraverso il nostro lavoro vogliamo mostrare ai ragazzi cosa è possibile fare, non solo nello sport ma anche nella vita”. La mission è stata spiegata in primis da Alex Vittur, manager di Sinner e presidente della fondazione: “Ogni bambino merita pari opportunità – si legge nel comunicato di lancio – indipendentemente dalle sue origini. Questa convinzione è ciò che ha ispirato la Fondazione Jannik Sinner. Il nostro obiettivo è abbattere le barriere sociali e creare spazi in cui lo sport e l’istruzione diventino strumenti potenti per la crescita, l’inclusione e la speranza. La nostra missione è quella di aprire più porte a più bambini, perché ogni sogno merita di essere riconosciuto, sostenuto e di avere la possibilità di realizzarsi”.

Stefano Domenicali, consigliere di amministrazione (oltre che presidente e amministratore delegato di Formula 1) ha aggiunto: "Sono estremamente orgoglioso di unirmi a questa importante iniziativa sostenuta con tanta passione da Jannik. Sono certo che la fondazione porterà avanti i valori che hanno rafforzato la nostra amicizia fin dall'inizio: dedizione, rispetto e determinazione. Jannik incarna perfettamente queste caratteristiche con la sua essenza, la sua gentilezza e il suo spirito competitivo, rendendolo un ruolo modello che va ben oltre il mondo dello sport". Tra le tante iniziative, la Fondazione Jannik Sinner sosterrà programmi sportivi, progetti scolastici e iniziative comunitarie per rendere lo sport e l'istruzione sempre più accessibili ai ragazzi.