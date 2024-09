Naufragio Palermo, oggi le autopsie sulle vittime

(Adnkronos) – Inizieranno questa mattina all’istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo le autopsie sui primi corpi recuperati dopo l’affondamento del veliero britannico Bayesian, lo scorso 19 agosto a Porticello. Sabato sono state eseguite, intanto, le Tac sui corpi dei coniugi Bloomer e Morvillo. Mentre oggi, 2 settembre, si svolgeranno le autopsie vere e proprie. Subito dopo verranno eseguiti gli esami autoptici sui corpi del magante inglese Mike Lynch, sulla figlia 18enne Hannah Lynch e sul cuoco Recaldo Thomas. Per il naufragio sono indagati per omicidio colposo plurimo e naufragio colposo il comandante del veliero James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio Matthew Griffiths che era in turno in plancia. Alle autopsie prenderanno parte anche i periti di parte dei tre indagati. Intanto, prosegue l’inchiesta coordinata dalla Procura di Termini Imerese (Palermo). —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)