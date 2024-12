‘Ndrangheta a Brescia. Tra i 25 arresti anche una suora, Anna Donelli

(Adnkronos) – La procura di Brescia ha messo a segno 25 arresti contro un presunto gruppo legato alla ‘ndrangheta e tra loro c’è anche una religiosa, suor Anna Donelli. La donna sarebbe stata “a disposizione del sodalizio per garantire il collegamento con i sodali detenuti in carcere”. Nell’ordinanza del tribunale si riporta una conversazione in carcere in cui uno degli arrestati afferma che la suora, che lavora nell’istituto penitenziario “è uno dei nostri” e ancora “se ti serve qualcosa dentro è dei nostri”. Tra i 25 destinatari della misura c’è anche l’ex consigliere comunale di Brescia di Fratelli d’Italia Giovanni Francesco Acri, finito ai domiciliari, già coinvolto in un’altra indagine della magistratura. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)