Netanyahu: “Cinque milioni di dollari per ogni ostaggio liberato”

(Adnkronos) – Israele offrirà una ricompensa di cinque milioni di dollari a chiunque aiuti a recuperare uno degli ostaggi, detenuti a Gaza dal 7 ottobre dell’anno scorso. Lo ha annunciato il premier Benjamin Netanyahu in un video che lo ritrae mentre è in visita nel corridoio di Netzarim, nella Striscia di Gaza. “Chiunque riporterà un ostaggio, troverà un modo sicuro per lui e la sua famiglia di uscire (da Gaza) – ha detto -. Daremo anche una ricompensa di cinque milioni di dollari per ogni ostaggio”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)