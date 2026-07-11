25.8 C
Firenze
domenica 12 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Norvegia-Inghilterra, svista choc su gol Bellingham: pallone colpisce cavo telecamera

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Proteste sul pareggio dell’Inghilterra durante il quarto di finale contro la Norvegia. Oggi la Nazionale dei Tre Leoni ha sfidato quella scandinava ai Mondiali 2026 per un posto in semifinale, in una partita che però sarebbe stata viziata da una clamorosa svista arbitrale. Sul rinvio del portiere norvegese Nyland infatti il pallone colpisce un cavo aereo di una telecamera e poi cade ‘a piombo’ sui piedi di un giocatore dell’Inghilterra: parte così l’azione che innesca Gordon e che si chiude con il gol di Bellingham per il provvisorio 1-1. 

Succede tutto al secondo minuto di recupero del primo tempo. Il portiere della Norvegia rinvia altissimo, il pallone vola in aria e colpisce un cavo di una telecamera, cadendo sulla linea del centrocampo tra i piedi di un giocatore dell’Inghilterra. I bianchi ripartono, il pallone arriva a Bellingham che incrocia il sinistro e buca Nyland sul secondo palo. 

La deviazione però non viene ravvisata né dall’arbitro né dal Var, mentre il portiere norvegese corre a lamentarsi indicando, come mostrato da immagini diventate rapidamente virali, proprio il cavo sospeso. Su X monta la protesta non solo dei tifosi scandinavi: “Il gol dell’Inghilterra è il risultato della palla che ha colpito il cavo della telecamera”, scrive un utente, “il che è pazzesco perché i norvegesi lo stavano chiaramente indicando”. “Nessun fischio, non è rivedibile?! Eppure come sappiamo, a volte le cose possono improvvisamente diventare rivedibili e reversibili…”, ha scritto un altro, alludendo probabilmente al cartellino rosso sospeso a Folarin Balogun. 

Il regolamento prevede che in caso di interferenza il gioco venga interrotto e riprenda con la palla scodellata dall’arbitro. La situazione specifica, però, è un unicum. L’arbitro Turpin evidentemente non ha notato nulla di anomalo e il Var apparentemente non è stato coinvolto. Una prima spiegazione dell’episodio arriva dalla Fifa. Come riportato dal Times, il massimo organo di governo del calcio mondiale avrebbe comunicato che il sensore presente sul pallone non avrebbe rilevato alcun contatto: “Hanno controllato i dati e non c’è alcun picco nel grafico dal sensore heartbeat della palla collegata”. Se la deviazione c’è stata, in sostanza, per la Fifa è impercettibile e non confermata dalla tecnologia.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
25.8 ° C
26.6 °
24.3 °
64 %
0.5kmh
31 %
Dom
35 °
Lun
38 °
Mar
38 °
Mer
39 °
Gio
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2045)ultimora (1222)Video Adnkronos (425)sport (108)salute (79)Tecnologia (70)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati