Olimpia Milano-Brescia: orario e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Tornano in campo i playoff della Serie A di basket. Oggi, mercoledì 3 giugno, l’Olimpia Milano sfida la Germani Brescia – in diretta tv e streaming – in gara-3 nella semifinale degli spareggi scudetto, con la serie ferma sull’1-1. L’Olimpia arriva all’appuntamento dopo aver eliminato la Reggiana nei quarti, mentre Brescia ha superato Trieste.

La sfida tra Olimpia Milano e Brescia è in programma oggi, mercoledì 3 giugno, alle ore 20. La partita si potrà vedere in diretta televisiva sui canali SkySport. Il match sarà trasmesso anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su LBA Tv.

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