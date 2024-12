Omicidio Cecchettin, busta con proiettili in studio legale Turetta

(Adnkronos) – Una busta con tre proiettili è stata recapitata nello studio di Padova dell’avvocato Giovanni Caruso, difensore di Filippo Turetta, il ventiduenne condannato ieri all’ergastolo per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Oggi il legale nel prendere la corrispondenza ha aperto una busta in cui ha trovato tre bossoli. Lo conferma l’avvocato, il quale ha contattato la Questura. La busta e i tre proiettili, avvolti in un foglio di carta, saranno analizzati dalla Scientifica. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)