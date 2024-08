Omicidio nella notte a Pontecorvo: 24enne accoltellato in strada

(Adnkronos) – Omicidio nella notte a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dopo una chiamata al 112 che segnalava una persona accoltellata in strada in via San Giovanni Battista. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto le condizioni del ragazzo, un 24enne colpito da un fendente all’addome, sono apparse subito gravissime ed è deceduto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire all’aggressore e vengono ascoltati diversi testimoni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)