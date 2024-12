Open Arms, Salvini festeggia assoluzione e attacca la sinistra

(Adnkronos) – ”Non sono abituato a fuggire dalle mie responsabilità a differenza di altri… E quando faccio una cosa ci metto la faccia, non sono abituato a cercare capri espiatori o colpevoli. In quel Tribunale ho sempre detto ‘rivendico tutto quello che ho fatto’, e se dovete prendervela con qualcuno, prendetevela con me…”. Il giorno dopo l’assoluzione nel processo Open Arms, Matteo Salvini è a Largo Argentina, a Roma, per incontrare i cittadini. Appena arrivato è assediato da giornalisti e tv. C’è qualche parlamentare come l’ex magistrato Simonetta Matone. C’è Claudio Durigon, sottosegretario al ministro del Lavoro. Ci sono simpatizzanti, qualche militante. Gli consegnano uno striscione con la maxiscritta ‘Il fatto non sussiste’, che lui, sorridente, espone davanti a telecamere e obiettivi dei fotografi. Il leader della Lega torna a ribadire tutta la sua soddisfazione per aver difeso i confini dell’Italia: ”Essere assolti perché il fatto non sussiste vuol dire che gli intellettualoni di sinistra per tre anni hanno scritto sciocchezze o raccontato sciocchezze in tv…”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)