Ora solare, quando torna e quali sono le conseguenze

(Adnkronos) – L’autunno è iniziato, le giornate sono più corte e sta arrivando il momento di lasciare l’ora legale e tornare a quella solare. Il cambiamento avverrà alla fine del mese di ottobre e garantirà, come ogni anno, un risparmio economico ed energetico. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, intorno alle 3 di notte. Bisognerà spostare indietro di un’ora le lancette degli orologi analogici e digitali non smart, mentre la maggior parte dei dispositivi elettronici si aggiorneranno automaticamente. Dagli smartphone ai computer, è sempre buona abitudine controllare che effettivamente l’orario impostato sia quello corretto. Il passaggio autunnale dall’ora legale a quella solare dà la possibilità di dormire un’ora in più. Le giornate però, da domenica 27 in poi, ci sembreranno più corte dal momento che le ore di luce saranno più spostate al mattino e che il buio arriverà già nel pomeriggio. A volte, soprattutto negli anziani e nei bambini, il fisico risente del cambiamento e il cambio dell’ora può portare a disturbi del sonno. Ecco perché è consigliato iniziare già da qualche giorno prima ad anticipare pian piano l’orario del pasto serale e del sonno, così da dare il tempo al corpo di abituarsi con calma al passaggio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)