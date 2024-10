Orfeo nuovo direttore di Repubblica al posto di Molinari, lascia anche Elkann

(Adnkronos) – Mario Orfeo è il nuovo direttore di ‘Repubblica’. A quanto apprende l’Adnkronos, Orfeo lascia l’incarico di direttore di Rai3 per succedere, a partire da lunedì prossimo, a Maurizio Molinari, che lascia dunque la direzione del quotidiano di cui rimarrà editorialista e collaboratore. Contestualmente, John Elkann lascerà la presidenza di Gedi che verrà assunta da Maurizio Scanavino, mentre Gabriele Comuzzi diventerà amministratore delegato. Il cdr di Repubblica è stato ‘costretto’ a correre ai ripari nella chat di redazione, dopo che Dagospia ha anticipato la notizia del cambio di direttore di Repubblica. “Cari, siamo in riunione con il Cdr – si legge nel testo del messaggio, inviato in chat a tutti i colleghi, che l’Adnkronos ha potuto visionare – Visto che Dagospia ha già dato la notizia: Elkann lascia la presidenza di Gedi che viene assunta da Scanavino, amministratore delegato diventa Gabriele Comuzzi (ex vice di Scanavino), da lunedì Molinari lascia la direzione di Repubblica e la direzione editoriale del gruppo Gedi e al suo posto come direttore di Repubblica arriva Mario Orfeo. Molinari diventa editorialista e collaboratore di Repubblica”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)