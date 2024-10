Oro, nuovo record a 2,778 dollari: non si ferma la ‘febbre’ degli investitori

(Adnkronos) – Non si ferma la ‘febbre dell’oro’ con il prezzo del metallo prezioso che oggi, 30 ottobre, ha toccato un nuovo record a 2778 dollari l’oncia, sulla scia di quella che il Financial Times ha spiegato come la “paura di restare fuori” da un trend rialzista da parte degli investitori mentre – come sottolineano gli ultimi dati – i prezzi elevati spingono le banche centrali a ridurre i loro acquisti. Il record odierno segue quello della domanda globale che ha superato i 100 miliardi di dollari per la prima volta nel terzo trimestre di quest’anno, secondo il World Gold Council, con volumi saliti anche loro a nuovi record, con un aumento del 5 percento a 1.313 tonnellate. Per il metallo prezioso si tratta di un rialzo superiore al 35 % dall’inizio dell’anno con gli investitori pronti a ‘buttarsi’ sui piccoli temporanei rialzi per questa ‘fear of missing out’. La domanda totale di investimenti, come lingotti, monete o supporto per fondi negoziati in borsa, è più che raddoppiata, con afflussi negli ETF garantiti dall’oro che hanno raggiunto le 94 tonnellate, invertendo un trend negativo che andava avanti da nove trimestri. Ma se i gestori di patrimoni privati puntano sull’oro visti i loro orizzonti temporali più lunghi le banche centrali hanno rallentato i loro acquisti di lingotti, con un calo del -49% annuo a 186 tonnellate, il livello trimestrale più basso degli ultimi due anni. I prezzi elevati hanno rallentato anche la domanda di gioiellieria (che vale il 40% del mercato globale) scesa del 12 percento nel trimestre rispetto all’anno precedente, nonostante i forti acquisti dal cruciale mercato indiano. Il boom dell’intelligenza artificiale ha invece sostenuto la domanda di oro sul fronte tecnologico, con richieste per 83 tonnellate (+7%). —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)