Ostia, 18enne arrestato per droga: denunciato dal padre

(Adnkronos) – Un 18enne arrestato spaccio. A denunciarlo, il padre 50enne, che si trova agli arresti domiciliari per altri reati. Succede a Ostia, sul litorale di Roma, come segnalano i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia. A segnalare l’attività di spaccio del 18enne è stata proprio la telefonata effettuata dal padre del giovane. L’uomo, romano di 50 anni e già agli arresti domiciliari per pregressi reati, ha segnalato alla Centrale Operativa dei Carabinieri l’attività di spaccio del figlio. I Carabinieri hanno raggiunto l’abitazione dei due e una volta entrati hanno proceduto alla perquisizione. Nella camera da letto del 18enne i militari hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi e materiale utile al confezionamento dello stupefacente. Nell’abitazione i militari hanno identificato anche due minorenni che sono stati poi affidati ai genitori. Il 18enne è stato arrestato e condotto in caserma. L’arresto è stato poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)