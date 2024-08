Palio di Siena oggi 16 agosto, orario e come vederlo in tv

(Adnkronos) – Si corre oggi, venerdì 16 agosto, il Palio di Siena 2024. Questa mattina si sono concluse le operazioni di segnatura dei dieci fantini che indosseranno i dieci giubbetti delle Contrade che saranno ai canapi questa sera, con uscita dal Cortile del Podestà alle 19

.

Ecco le contrade, i cavalli e i fantini in gara oggi nel Palio di Siena: Selva – Tabacco – Andrea Sanna detto Virgola Lupa – Benitos – Dino Pes detto Velluto Onda – Canarinu – Sebastiano Murtas detto Grandine Istrice – Viso d’Angelo – Giovanni Atzeni detto Tittia (d Oca – Ares Elce – Carlo Sanna detto Brigante Chiocciola – Comancio – Giuseppe Zedde detto Gingillo Valdimontone – Veranu – Jonatan Bartoletti detto Scompiglio Nicchio – Brivido Sardo – Federico Guglielmi detto Tamurè Leocorno – Zentiles – Elias Mannucci detto Turbine Civetta – Zenis – Enrico Bruschelli detto Bellocchio Il Comune di Siena ospiterà alcune personalità nazionali e internazionali che si affacceranno dalle trifore di Palazzo Pubblico in piazza del Campo per assistere al Corteo Storico e alla Carriera. Fra gli ospiti che hanno dato conferma ci saranno: sua altezza reale la Regina Beatrice dei Paesi Bassi, accompagnata dalla principessa Mabel e due figlie (saranno presenti anche altri componenti della famiglia reale olandese); l’ambasciatore del Qatar Khaled Youssef Al-Sada; i parlamentari Salvatore Caiata, Chiara Tenerini, Erica Mazzetti; Christopher Trott, ambasciatore di Sua Maestà Britannica presso la Santa Sede; il fotografo Dan Winters; l’attrice Cristiana Dell’Anna; il premio Mangia 2024 Luca Venturi. La diretta tv è affidata dalle 16.45 a La7, mentre la diretta streaming sarà fruibile dalle 16.45 su la7.it. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)