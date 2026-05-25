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Paolini-Yastremska: orario, precedenti e dove vederla in tv

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(Adnkronos) –
Jasmine Paolini esordisce nel Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 25 maggio, la tennista azzurro sfida l’ucraina Dayana Yastremska – in diretta tv e streaming – nel primo turno dello Slam parigino. Paolini è reduce dall’eliminazione nel terzo turno degli Internazionali, dove arrivava da campionessa in carica dopo la vittoria del 2025. 

 

La sfida tra Paolini e Yastremska è in programma oggi, lunedì 25 maggio, alle ore 11. Le due tenniste si sono affrontate in sette precedenti, con l’azzurro che guida il parziale con ben sei vittorie contro l’unica dell’ucraina. 

  

Paolini-Yastremska, come tutte le partite del Roland Garros, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels 

 

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