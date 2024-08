Parigi 2023, Italia-Giappone 3-2: rimonta azzurra, pallavolo in semifinale

(Adnkronos) –

Italia ai quarti di finale del torneo di pallavolo maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo una rimonta straordinaria. Gli azzurri oggi 5 agosto battono il Giappone per 3-2 dopo aver annullato 3 match point nel terzo set e 1 nel tie-break. La Nazionale si impone per 20-25, 23-25, 27-25, 26-24, 17-15 dopo 2h24′ di battaglia e ora aspetta la prossima avversaria: Germania o Francia.

L’Italia rischia l’harakiri ma si salva. Il Giappone affonda dopo una gara quasi perfetta. La Nazionale del ct De Giorgi parte male e capitola nel primo set 25-20 con i giapponesi che riescono ad opporsi a tutte le soluzioni offensive degli azzurri.

La Nazionale prova a scuotersi partendo forte nel secondo set, conducendo anche se di pochi punti fino a quelli decisivi: sono però ancora i nipponici a sfruttare al meglio le chance andando a chiudere il secondo set 25-23. Italia in difficoltà anche ad inizio terzo set, con la squadra di De Giorgi che non riesce a trovare il bandolo della matassa e insegue 8-6 i giapponesi. Anche il servizio, oltre al muro, non aiuta gli azzurri che vanno sotto 12-9, poi 13-9 con una serie di miracoli del libero Yamamoto. Dopo un punto contestato e un lungo challenge, l’Italia si rifà sotto con l’aggancio sul 20-20. Il Giappone strappa ancora e si procura 3 match point: gli azzurri li annullano, menzione speciale per l’ace di Giannelli. Il primo set point azzurro se ne va, il secondo è quello buono: 27-25 e match riaperto.

L’Italia si scioglie e parte nel quarto set scappando avanti 7-4. Gli azzurri tengono mentalmente e allungano a +4, sul punteggio di 11-7. Balaso si inventa una rovesciata calcistica per riprendere un pallone indirizzato fuori ma non basta: il Giappone si riavvicina sul 14-13. La gara resta appesa ad un filo, con l’Italia guidata da Lavia e Romanò che allunga 18-16, ma il Giappone non muore mai e ritrova le energie per ritornare avanti sul 21-20 anche grazie ai diversi errori degli azzurri. Michieletto si accende e crea due set point che vengono però sprecati: poi arriva il terzo e con un muro a tre l’Italia chiude 26-24. Il tie-break inizia con la squadra di De Giorgi rinfrancata ma la gara continua ad essere molto tirata: 9-9, con l’Italia che cerca lo scatto finale portandosi prima sull’11-10 e poi sul 13-12. L’errore del Giappone al servizio porta l’Italia al match point annullato dai giapponesi che se ne procurano un altro – il quarto complessivo – sul 15-14. Altro errore al servizio del Giappone che sente la tensione. Il muro azzurra porta gli azzurri al match point sul 16-15 per chiudere 17-15: semifinale, il sogno olimpico è ancora vivo.

