Parigi 2024, Bebe Vio battuta in semifinale scherma Paralimpiadi

(Adnkronos) – Bebe Vio Grandis non è riuscita a raggiungere la finale del fioretto categoria B alle Paralimpiadi di Parigi 2024. La campionessa azzurra è stata battuta in semifinale dalla cinese Rong Xiao 15-9 al Grand Palais, davanti al suo grande amico e tifoso Jovanotti. Ora la due volte campionessa paralimpica affronterà i ripescaggi per il bronzo contro l’altra cinese Kang. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)