Parigi 2024, Italia-Turchia oggi: semifinale pallavolo, orario e diretta tv

(Adnkronos) – L’Italia oggi in semifinale contro la Turchia alle Olimpiadi di Parigi 2024 per andare a caccia di una storica finale per la medaglia d’oro ai Giochi. La Nazionale del ct Velasco affronta oggi 8 agosto alle 20 – in diretta tv e streaming – la Turchia campione d’Europa per compiere un altro passo verso il titolo olimpico. Le azzurre sono reduci dal convincente successo per 3-0 contro la Serbia: “Ora dobbiamo resettare tutto e ripartire. Abbiamo vinto la partita più difficile, perché se si perde nei quarti di finale si va a casa a mani vuote. Questo è un grande gruppo e sapevo che la vittoria era alla portata, forse non mi aspettavo un 3-0”, il commento di Velasco dopo il match dominato da Antropova, Egonu e compagne. Oggi si torna in campo contro la Turchia campione d’Europa che l’Italia ha battuto 3-0 nella fase a gironi lo scorso 4 agosto. Inutile illudersi, però, la gara di oggi sarà totalmente diversa vista la posta in palio. Italia e Turchia si sono affrontate in stagione ad Antalya nella prima settimana della VNL: match vinto dalle azzurre 3-1. Alle Olimpiadi, invece, l’altro precedente risale ai Giochi di Tokyo, quando Bosetti e compagne s’imposero 3-1. Le Olimpiadi vengono trasmesse in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD e in streaming in chiaro su RaiPlay. Per gli abbonati, diretta tv su Eurosport 1 (canale 210 di Sky), Eurosport 2, canali Sky Sport dal 251 al 257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)