Parigi 2024, le lacrime di Tamberi: “Ce l’ho messa tutta”

(Adnkronos) – “Ci ho provato con tutte le mie forze, non ce l’ho fatta. Ho fatto il possibile, è andata male”. Gianmarco Tamberi trattiene a stento le lacrime dopo la finale del salto in alto alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurro non è stato in grado di competere con i migliori dopo la colica renale avvertita all’alba. “Mi dispiace da morire, ero convinto che avrei comunque potuto fare qualcosa. Non so cosa dire, cerco di stare tranquillo e non pensare a quello che è successo in questi giorni”, dice Tamberi a RaiSport. “Non riesco a accettarlo. Avevo detto che dopo Parigi avrei voluto prendermi una pausa, dopo la gara a cui ho dedicato la vita. Non mi meritavo quello che è successo stanotte. Volevo essere qui con la solita fame, che c’era. Mancava tutto il resto”, aggiunge, ripensando ai sacrifici fatti per rimanere al vertice e alle scelte personali, “con una famiglia che poteva magari arrivare 3 anni fa”. “Ci ho provato con tutte le mie forze, non ce l’ho fatta. Ho fatto il possibile, è andata male”, dice. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)