Parigi 2024, l’Italvolley maschile batte l’Egitto: esulta anche Mengoni

(Adnkronos) –

Vittoria per l’Italia nel torneo maschile di pallavolo ai Giochi olimpici di Parigi. Gli azzurri, al secondo impegno nel girone B, hanno battuto l’Egitto 3-0 (25-15, 25-16, 25-20), 14 punti di Daniele Lavia e Yuri Romanò. Dopo il successo all’esordio contro il Brasile dunque un altra vittoria, sabato gli azzurri chiuderanno la fase a gironi affrontando la Polonia.

A seguire la nazionale c’era anche il cantante Marco Mengoni, che ha festeggiato la vittoria e fatto una foto di rito con tutta la squadra. Grazie al successo odierno Giannelli e compagni fanno un passo decisivo per la qualificazione ai quarti di finale anche se per la matematica sarà necessario attendere gli altri risultati del raggruppamento. Formazione solita per l’Italia che ha schierato la diagonale Giannelli-Romanò, Michieletto e Lavia i posti 4, Galassi e Russo al centro con Balaso libero. Egitto in campo con Gaber in palleggio, Haikal opposto, Azab e Asran schiacciatori, Dola e Seoudy centrali, Reda libero.

Primo set sostanzialmente in controllo per gli azzurri che pur dando la sensazione di non accelerare mai troppo hanno gestito abbastanza agevolmente la situazione gestendo sempre un buon margine di vantaggio fino al +10 del 25-15 conclusivo che ha garantito a Giannelli e compagni l’1-0.

Secondo set durante il quale la situazione non è cambiata, con Giannelli e compagni ancora bravi a tenere ben salda la situazione in mano riuscendo a tenere gli avversari a distanza dall’inizio al termine di un parziale che non ha offerto grandi emozioni e che si è chiuso con un netto 25-16. Terzo set ancora senza storia e con gli azzurri davvero bravi a chiudere sul 25-20 nonostante un parziale recupero dei nordafricani nel finale, conquistando tre punti molto importanti verso la conquista dei quarti di finale prima della sfida conclusiva del raggruppamento contro la Polonia in programma sabato 3 agosto alle ore 17. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)