Parigi 2024, oggi Italia-Usa finale pallavolo femminile: orario e diretta tv

Italia contro Stati Uniti oggi domenica 11 agosto nella finale per la medaglia d’oro della pallavolo femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. La Nazionale azzurra del ct Velasco affronta la corazzata americana – in diretta tv e streaming dalle 13 – nel match che assegna il titolo olimpico ai Giochi di Parigi 2024. L’Italia di Antropova, Sylla, Danesi, Fahr, Orro e Egonu arriva alla gara per l’oro per la prima volta nella propria storia dopo 2 splendide vittorie per 3-0 contro Serbia e Turchia nei quarti di finale e in semifinale. Italia e Usa si sono affrontate più volte in gare dall’enorme peso specifico. L’ultimo confronto diretto risale ai quarti di finale della VNL 2024 a Bangkok in sfida vinta 3-0 dalle ragazze di Velasco. Le due squadre sempre nel 2024 si sono inoltre scontrate a Fukuoka (fase a gironi della VNL): 3-1 per l’Italia. Per trovare l’ultima vittoria americana bisogna tornare al torneo di qualificazione olimpica di Lodz, la selezione del ct Kiraly ha avuto la meglio per 3-1. Non si può dire che le squadre non si conoscano: nel roster delle americane ben 12 atlete su 13 (comprendendo la riserva) militano o hanno militato nel campionato italiano. L’unica a non averci giocato in Italia è il libero Justine Wong-Orantes. Azzurre e americane si sono affrontate in passato anche alle Olimpiadi e i precedenti a cinque cerchi sono tutti a favore della Nazionale a stelle e strisce con 3 vittorie su 3: 2008 Pechino (quarti di finale) Usa-Italia 32; 2016 Rio de Janeiro (girone) Usa-Italia 3-1; Tokyo (girone) Usa-Italia 3-2. Per gli Usa, in arrivo la quinta medaglia olimpica consecutiva: 2008 argento; 2012 argento; 2016 bronzo e 2020 oro. La finale del torneo olimpico di pallavolo femminile verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 13. Possibili anche passaggi su RaiSportHD. Diretta streaming in chiaro su RaiPlay. Per gli abbonati, diretta tv su Eurosport 1 (canale 210 di Sky), Eurosport 2, canali Sky Sport dal 251 al 257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)