Parigi 2024, Paolini eliminata negli ottavi del tennis

(Adnkronos) – Jasmine Paolini eliminata negli ottavi di finale del torneo di singolare femminile di tennis alle Olimpiadi di Parigi. L’azzurra, numero 5 del ranking Wta, ha ceduto in 3 set alla slovacca Anna Schmiedlova, n.67 del mondo, col punteggio di 7-5, 3-6, 7-5 dopo 2 ore e 29 minuti di gioco. Paolini rimane in corsa nel doppio. Nel tabellone del singolare maschile avanza Lorenzo Musetti. Il toscano si qualifica agli ottavi di finale con il successo in due set contro l’argentino Mariano Navone, con il punteggio di 7-6 (7-2) 6-3 in meno di due ore. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)