Parigi 2024, Pilato quarta per un soffio: “Un centesimo str….”

(Adnkronos) – “Un anno fa non sarei riuscita a fare questa gara. Ci ho provato dal primo metro, peccato”. Benedetta Pilato si esprime così, a Rai Sport, dopo il quarto posto nella finale dei 100 rana alle Olimpiadi di Parigi 2024. La 19enne azzurra ha sfiorato il bronzo, mancando il podio per un solo centesimo. “Ho gareggiato in una corsia laterale, in genere in quella posizione non mi trovo a mio agio. Va bene così, peccato… Un centesimo è proprio stronzo…”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)