Parigi 2024, prima atleta triathlon vittima della Senna: caso di Escherichia Coli

Il Belgio si ritira dalla staffetta mista di triathlon in programma lunedì 5 agosto nella Senna alle Olimpiadi di Parigi 2024. Claire Michel, membro del team, si è ammalata: è il primo caso di Escherichia coli ai Giochi. Michel ha partecipato alla gara femminile di mercoledì, con la prova di nuoto andata in scena nella Senna. La qualità delle acque del fiume ha provocato la cancellazione di diversi allenamenti prima delle gare individuali e anche prima della staffetta che – il condizionale è d’obbligo – dovrebbe svolgersi domani: la Senna è risultata troppo inquinata dopo la pioggia caduta negli ultimi giorni sulla capitale francese. Il Comitato olimpico belga e la federazione di tritathlon hanno ufficializzato il ritiro dalla staffetta perché “Claire Michel, un membro della squadra, purtroppo è malata”. La diagnosi di Escherichia coli è stata resa nota dai media belgi. Nella nota ufficiale diffusa dai vertici dello sport belga si spiega che la rinuncia alla staffetta è stata presa “nei colloqui con gli atleti e lo staff. Il Comitato olimpico belga e la federazione triathlon sperano che la lezione venga appresa in vista delle prossime competizioni di triathlon alle Olimpiadi”, la stoccata agli organizzatori di Parigi 2024. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)