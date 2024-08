Parigi 2024, si arrampica sulla Torre Eiffel: monumento evacuato

(Adnkronos) – La presenza di uno scalatore non autorizzato ha costretto le autorità francesi a chiudere la Torre Eiffel a poche ore dalla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Parigi. L’allerta intorno alle 15.30, con la polizia che ha iniziato a far uscire i turisti. Un gruppo è rimasto bloccato circa mezz’ora al secondo piano, prima di riuscire a scendere dalla torre. Secondo l’emittente francese BfmTv, lo scalatore è stato arrestato. La Torre Eiffel ha avuto un ruolo centrale nella cerimonia di apertura dei XXXIII Giochi Olimpici, ma stasera l’evento conclusivo invece si terrà nello Stade de France, a Saint-Denis, a nord della capitale. L’appuntamento è per le 21. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)