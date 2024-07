Parigi 2024, Silvana Stanco conquista l’argento nel trap

(Adnkronos) –

Silvana Stanco conquista la medaglia d’argento nel trap femminile delle Olimpiadi di Parigi 2024, dopo la delusione del quinto posto a Tokyo. Storico oro per il Guatemala con l’infallibile Adriana Ruano Oliva, ex ginnasta riconvertita al tiro al piattello dopo un infortunio, record olimpico con 45 piattelli rotti. Bronzo all’australiana Penny Smith. Il Trap o Fossa olimpica è tra le specialità più conosciute del tiro a volo: il tiratore spara da cinque diverse pedane, senza sapere quale sarà la direzione di partenza del piattello e la sua traiettoria. In totale, l’Italia sinora ha conquistato 13 medaglie (3 ori, 6 argenti e 4 bronzi). La prima medaglia di oggi 31 luglio, sempre un argento, è arrivata per il quattro di coppia nel canottaggio.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)