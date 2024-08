Parigi 2024, Vannacci: “Brava Egonu, confermo che suoi tratti non rappresentano italianità”

(Adnkronos) – Sui social mi tirano in ballo dopo la vittoria della nazionale femminile di volley? “Devono leggere il mio libro, non ho mai messo in dubbio che Paola Egonu sia una bravissima atleta, italiana. Continuo a ribadire che i suoi tratti somatici non rappresentano la maggioranza degli italiani. Ma non ho mai messo in dubbio la sua nazionalità, la sua bravura. Sono orgoglioso che gareggi per noi”. Così il generale ed europarlamentare della Lega Roberto Vannacci, interpellato dall’Adnkronos dopo la conquista dell’oro da parte della nazionale femminile di pallavolo alle Olimpiadi di Parigi 2024. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)