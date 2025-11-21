Pietro Delle Piane: “Antonella Elia mi ha lasciato senza spiegazioni”

9.7 C
venerdì 21 Novembre 2025
(Adnkronos) – “Antonella Elia mi ha lasciato senza una spiegazione. Stavamo progettando le nozze e dall’oggi al domani è sparita. Ma al suo ritorno io non ci sarò. Ho detto basta per sempre”. Lo ha detto l’attore Pietro Delle Piane intervistato da Monica Setta a ‘Storie al bivio’ nella puntata in onda sabato 22 novembre alle 15:30 su Rai 2. “Ha fatto così varie volte, ma adesso sono stanco e se tornasse non so se mi troverebbe disposto a riprendere la relazione”, conclude. 

spettacoli

