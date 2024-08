Pilota arrestato prima del decollo e volo cancellato: lo choc dei passeggeri

(Adnkronos) – Un pilota della Frontier Airlines è stato arrestato poco prima del decollo. Secondo quanto riporta la Cbs News, citando fonti di polizia, il 45enne sarebbe stato ammanettato sull’aereo pronto a decollare da Houston per Dallas. L’uomo era ricercato per aggressione e violenza in famiglia. “Lo abbiamo preso, facendo scendere prima tutti i passeggeri per non creare incidenti”, hanno dichiarato gli agenti. Frontier Airlines ha confermato l’incidente in una dichiarazione a Cbs News, aggiungendo che “non hanno trovato un sostituto del pilota e, quindi, il volo è stato cancellato”. Ai passeggeri è stato offerto un rimborso completo, un credito o un posto sul prossimo volo Frontier disponibile. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)