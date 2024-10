Pogba, stampa Gb: “Squalifica per doping ridotta a 18 mesi”

(Adnkronos) – Il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) ha ridotto la squalifica per doping inflitta al centrocampista francese della Juventus Paul Pogba da 4 anni a 18 mesi, secondo quanto riportato dal Daily Mail, secondo il quale la decisione si traduce in una significativa vittoria per il centrocampista, con la sospensione originale, iniziata l’11 settembre 2023, che terminerà a marzo 2025. Questo significherebbe che il centrocampista francese, fermato per la positività al doping potrebbe tornare a indossare la maglia della Juventus e a riprendere la normale attività agonistica. Quasi contemporaneamente alla notizia, sul suo profilo Instagram Pogba ha pubblicato un post emblematico: una foto con i suoi piedi e i calzettoni della Francia e una clessidra rovesciata come commento, come a indicare il conto alla rovescia per il suo ritorno in campo. Tanti i messaggi, tra cui un “Oh Signore” di Mbappé e anche un cuore di Evra con il like. Molti anche le reazioni dei bianconeri. Dybala, invece, suo ex compagno di squadra alla Juventus, ha ricondiviso il post nelle sue story Instagram aggiungendo un cuore rosso. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)