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Premio Fair Play Menarini, Paganelli: “Oltre le medaglie, i valori immutabili dello sport”

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(Adnkronos) – “Sono passati trent’anni dalla prima edizione del Premio Fair Play Menarini, ma ci sono valori che sono rimasti immutabili e che rappresentano i pilastri delle vere vittorie. Sono proprio quelli i valori che celebriamo”. Lo ha detto Filippo Paganelli, membro del Board della Fondazione Fair Play Menarini, alla conferenza stampa organizzata nel Salone d’Onore del Coni, a Roma, per annunciare i nomi dei vincitori della 30esima edizione del riconoscimento che riunisce i campioni che hanno emozionato tifosi e appassionati dentro e fuori i campi da gioco. 

In occasione del trentennale, a salire sul palco del Premio Internazionale Fair Play Menarini – il 2 luglio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino – “Campioni di grande calibro come Mondo Duplantis, parliamo di 15 record del mondo e medaglie d’oro olimpiche, ma ci saranno anche tantissimi altri grandi atleti – illustra Paganelli – Avremo colonne del basket e Gianfranco Zola, emblema del calcio italiano anche all’estero, oltre a moltissimi altri ospiti. È un premio internazionale che negli ultimi anni ha affondato le sue radici a Firenze, città dove rimarremo per celebrare questa importante 30esima edizione”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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