Processo Open Arms, Salvini: “In aula a testa alta”

(Adnkronos) – “Qui aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo. A testa alta, senza paura, per l’Italia e gli italiani”. Lo scrive su X Matteo Salvini, leader della Lega, postando una sua foto, carte alla mano, mentre entra nell’aula del carcere dove oggi è si tiene l’arringa difensiva del processo Open Arms, che vede imputato il ministro per sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per non avere fatto sbarcare nell’estate del 2019 i 147 migranti a bordo della nave Open Arms. “Si contesta al ministro Salvini il reato di sequestro di persone per avere tenuto dei migranti a bordo, dal 14 al 19 agosto 2019, al contempo si considera legittimo che Open Arms abbia tenuto a bordo gli stessi migranti dal primo al 14 agosto. Quando era evidente a tutti, persino a Malta, che Open Arms aveva il dovere di andare in Spagna”, le parole con cui l’avvocata Giulia Bongiorno ha iniziato l’arringa. “Open Arms ha avuto innumerevoli possibilità di fare sbarcare i migranti ma ha opposto innumerevoli, innumerevoli, innumerevoli rifiuti. Ha scelto di bighellonare anziché andare nel suo Stato di bandiera”. In piazza la manifestazione di solidarietà per Salvini. “Credo di essere un cittadino libero che va dove ritiene di dovere andare. Manifestare la solidarietà a Matteo Salvini credo sia un atto doveroso per chi crede nella sua politica”, le parole del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, in piazza Politeama a Palermo, che ha risposto così ai cronisti che gli chiedevano dell’opportunità della partecipazione di un ministro alla manifestazione di solidarietà, organizzata dalla Lega. Il comitato per l’ordine e la sicurezza di Palermo, dopo le minacce ricevute sui social, ha assegnato la tutela alla pm del processo Open Arms Giorgia Righi. Gli altri due pm, Geri Ferrara e il procuratore aggiunto Marzia Sabella, sono già sotto scorta. La campagna diffamatoria sui social e le lettere intimidatorie erano arrivate a settembre dopo la requisitoria al processo Open Arms. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)