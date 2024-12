Promuovevano al Qaeda e Isis in Italia, arrestati 5 giovani

(Adnkronos) – Ritenuti responsabili di fare parte di un’associazione terroristica per promuovere al Qaeda e l’Isis in Italia. Per questo, cinque giovani sono stati arrestati nella mattinata di oggi. Personale del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri ha eseguito stamani un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Bologna su richiesta della procura-dipartimento Antiterrorismo che ha diretto, con il coordinamento della procura nazionale Antimafia e Antiterrorismo, un’indagine nei riguardi dei cinque giovani di origine straniera residenti a Bologna, Milano, Udine e Perugia. I cinque sono appunto ritenuti, a vario titolo, “responsabili di avere costituito o aver fatto parte di un’associazione terroristica dedita alla promozione, al consolidamento e al rafforzamento delle formazioni terroristiche ‘Al Qaeda’ e ‘Stato Islamico'”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)