Rai, destra assente in Vigilanza: seduta rinviata a data da destinarsi

(Adnkronos) – Dopo venti minuti di sospensione chiesti dalla presidente Barbara Floridia, è confermata l’assenza in blocco della maggioranza nella seduta odierna della Vigilanza Rai. Bisognava ratificare la nomina di Simona Agnes come presidente. La destra aveva già disertato la seduta dello scorso 11 ottobre, rinviata a oggi. A quanto apprende l’Adnkronos, per le opposizioni erano presenti Dolores Bevilacqua per il MoVimento 5 Stelle, Graziano Furlani e Ouidad Bakkali per il PD, Maria Elena Boschi per Italia Viva. La seduta è rinviata anche se al momento non è stata indicata una data precisa, dovendosi valutare il calendario parlamentare alla luce della sospensione dei lavori la prossima settimana in vista delle elezioni in Liguria. “Una maggioranza incapace e irresponsabile continua a paralizzare l’attività della vigilanza”, ha dichiarato la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, vicepresidente della Commissione di vigilanza. “Si convochi immediatamente la Vigilanza per audire il direttore generale, l’ad e i sindacati sul tema della stabilizzazione dei precari, per il quale in questi giorni sono state indette assemblee e manifestazioni dei giornalisti. Di fronte all’urgenza di temi come la regolarizzazione dei contratti in Rai la Commissione non può continuare ad essere ostaggio di questa maggioranza irresponsabile”, conclude Boschi. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)