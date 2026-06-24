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Rai, Federica Sciarelli lascia ‘Chi l’ha visto’

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(Adnkronos) – Federica Sciarelli lascia ‘Chi l’ha visto?’, dopo 22 anni di conduzione. Secondo indiscrezioni, tra i nomi che circolano per sostituire Sciarelli al timone dello storico programma di Rai3, ci sarebbero Eleonora Daniele e Massimo Giletti, volti noti di viale Mazzini. 

“Rai e Federica Sciarelli, in vista dello scadere del contratto che lega la professionista alla tv pubblica, stanno ragionando insieme sul futuro professionale della giornalista e sui possibili progetti che la vedano protagonista nelle prossime stagioni”, si legge in una nota Rai. “Parallelamente, sono in corso riflessioni anche su ‘Chi l’ha visto?’, programma di cui Sciarelli è da oltre vent’anni il volto di riferimento e centrale nell’offerta del Servizio pubblico e su chi potrebbe raccoglierne l’eredità”. Secondo indiscrezioni, i possibili successori potrebbero essere Massimo Giletti ed Eleonora Daniele, volti noti di viale Mazzini. 

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