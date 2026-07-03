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Rai, l’ad Rossi e l’ipotesi d’Urso: “Fuori dai palinsesti, ma non si escludono progetti futuri”

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(Adnkronos) –
Barbara d’Urso in Rai? ﻿Potrebbe succedere. “Col ‘si vocifera’ si costruiscono le montagne a volte. Questo si dovrebbe chiedere in realtà ai direttori editoriali che curano direttamente i programmi, che non ci sono qui in questo momento. Che io sappia non è in questo momento all’interno del palinsesto, altrimenti l’avreste visto. Non essendoci, non risulta in palinsesto”. Così l’amministratore delegato Giampaolo Rossi a margine della conferenza stampa sulla presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione.  

“Poi che ci siano progetti futuri, francamente questo non lo so dire – prosegue Rossi – Ma sa come funziona in genere il rapporto con i talent, è un rapporto che prevede contatti e ragionamenti su prodotti editoriali a lunga scadenza. Non si può escludere che magari qualche contatto c’è, questo francamente non lo so. Ma confermo che Barbara D’Urso non è in palinsesto Rai”, prosegue Rossi. 

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